Источник: отзыв законопроекта об экстрадиции в Гонконге отложен до 23 октября

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 октября. /ТАСС/. Процедура отзыва законопроекта об экстрадиции, который стал причиной массовых протестов в Гонконге с начала лета, не смогла состояться на этой неделе и отложена до 23 октября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу источник в органах местной власти, близкий к силовым структурам.

"Этот вопрос находился на повестке заседания Законодательного совета 16 октября и должен был рассмотрен вслед за ежегодным посланием главы администрации. Поскольку заседание завершилось без выполнения повестки дня, вопрос с отзывом законопроекта сейчас перенесен на следующее заседание [парламента] 23 октября", - прояснил ситуацию источник.

Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект об экстрадиции из Законодательного совета сразу после того, как возобновится его работа 16 октября после длительного перерыва. В тот же день она должна была выступить там с ежегодным посланием, однако оно было сорвано из-за криков и протестов оппозиционных депутатов и в итоге прошло позже в формате видеообращения.

На следующий день, в четверг, из-за аналогичного хаоса вновь было сорвано мероприятие, в ходе которого местный лидер должна была ответить на вопросы законодателей. На этом фоне ситуация вокруг законопроекта до сих пор оставалась не ясной и не комментировалась.