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Военная операция Турции на севере Сирии
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СМИ: не менее 13 мирных граждан погибли при ударе турецких ВВС по колонне беженцев в Сирии

По информации Al Mayadeen, около 70 человек получили ранения

ТАСС, 18 октября. Самолеты турецких ВВС атаковали в пятницу колонну беженцев, двигавшуюся по шоссе Телль-Тамер - Айн-Иса на севере Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen. По его информации, в результате налета погибли 13 человек и около 70 получили ранения.

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Ранее, как передало агентство SANA, в населенном пункте Умм-эль-Хейр жертвами удара турецкой авиации стали пять мирных граждан и еще 20 получили ранения. Сведения о пострадавших поступили также из района Зеркан к востоку от города Рас-эль-Айн, подвергшегося бомбардировке. Там получили ранения по меньшей мере восемь человек.

Курдские "Силы демократической Сирии" (СДС) обвинили в пятницу турецкие войска в атаках на гражданское население в городе Рас-эль-Айн и его окрестностях. По данным представителя СДС, атакам с воздуха подвергаются районы, где расположены жилые дома, школы, церкви и мечети. "Несмотря на объявленное в четверг соглашение о приостановке боевых действий, турецкие войска продолжают налеты и артиллерийские атаки", - утверждает курдский представитель.

В четверг Соединенные Штаты и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке турецкой операции "Источник мира" на севере Сирии. Турецкая сторона приостановит военные действия на 120 часов, чтобы дать возможность курдским отрядам из коалиции "Силы демократической Сирии" покинуть создаваемую Анкарой 30-километровую пограничную зону безопасности. Если курды, многие организации которых в Турции считают террористическими, покинут район, операция ВС Турции, согласно договоренностям Анкары и Вашингтона, будет остановлена.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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