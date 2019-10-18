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Первой иностранной наградой президента Филиппин стала степень почетного доктора МГИМО

74-летний Родриго Дутерте никогда не принимает награды от иностранных государств, но сделал исключение для российского вуза

СИНГАПУР, 18 октября. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте не принимает награды от иностранных государств и организаций, но сделал исключение для Московского государственного института международных отношений (МГИМО) с учетом прочных российско-филиппинских отношений. Об этом сообщила газета Manila Bulletin, комментируя вручение главе филиппинского государства степени почетного доктора МГИМО.

"Некоторые иностранные и международные организации хотели вручить мне награды, но я всегда отказывался", - заявил Дутерте на бизнес-конференции в Маниле. "Степень почетного доктора МГИМО стала первой иностранной наградой, которую я получил", - сказал он.

5 октября 2019 года во время визита в РФ Дутерте посетил МГИМО и прочел небольшую лекцию, после которой состоялась церемония вручения ему мантии доктора. Тогда президент Филиппин отметил общность исторических судеб народов России и Филиппин, а также заявил, что глубоко тронут в связи с вручением ему почетной награды МГИМО.

"Россия, как и Филиппины, всегда сражалась за свою независимость. Наши предки расплачивались кровью за все, что наши народы имеют сегодня",- поделился своим мнением Дутерте на встрече со студентами МГИМО.

74-летний президент Филиппин почти ровесник российского вуза. На этой неделе МГИМО отметил 75-ю годовщину со дня своего основания. 14 октября 1944 года международный факультет Московского государственного университета, созданный в 1943 году, был преобразован в самостоятельный институт. С 1946 года в вузе открыт прием учащихся из зарубежных стран. Выпускники МГИМО работают в дипломатической сфере, в правительственных структурах, парламентах, местных органах власти, банках, СМИ и в международных организациях.

Теги
ФилиппиныРоссияДутерте, Родриго
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