Лукашенко заявил, что видит Белоруссию в центре Европы и с нетронутыми границами

МИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы готовы к любым союзам, но хотят оставаться суверенными и независимыми. Об этом он сказал в пятницу на встрече в Академии управления.

"Я говорю: времена изменились, мы готовы к любым союзам, но мы суверенные и независимые, и должны видеть свой интерес. И все это во благо наших детей. А для этого надо иметь и оборону, управлять всеми процессами", - сказал президент, слова которого приводит агентство БелТА. По его словам, надо чтобы белорусы сами управляли процессами в своей стране и определяли ее будущее. "Это главное, что нужно сохранить, чтобы больше никогда нами из-под плетки не управляли в нашей истории. Это главное, все остальное купим", - сказал Лукашенко.

Он заявил, что видит Белоруссию в центре Европы, стабильной, с нетронутыми границами. "Я хочу видеть Беларусь свободной и независимой, чтобы наши дети могли, уехав куда-то, вернуться на своей клочок земли", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что белорусы не претендуют на чужое и только стремятся сохранить свое. "Тихо, спокойно, постепенно создавая свое благосостояние на этой земле. Не дай бог мы начнем конфликтовать с соседями", - заметил Лукашенко.