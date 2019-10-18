Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лукашенко заявил, что видит Белоруссию в центре Европы и с нетронутыми границами

Президент республики подчеркнул, что белорусы не претендуют на чужое и только стремятся сохранить свое

МИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы готовы к любым союзам, но хотят оставаться суверенными и независимыми. Об этом он сказал в пятницу на встрече в Академии управления.

"Я говорю: времена изменились, мы готовы к любым союзам, но мы суверенные и независимые, и должны видеть свой интерес. И все это во благо наших детей. А для этого надо иметь и оборону, управлять всеми процессами", - сказал президент, слова которого приводит агентство БелТА. По его словам, надо чтобы белорусы сами управляли процессами в своей стране и определяли ее будущее. "Это главное, что нужно сохранить, чтобы больше никогда нами из-под плетки не управляли в нашей истории. Это главное, все остальное купим", - сказал Лукашенко.

Он заявил, что видит Белоруссию в центре Европы, стабильной, с нетронутыми границами. "Я хочу видеть Беларусь свободной и независимой, чтобы наши дети могли, уехав куда-то, вернуться на своей клочок земли", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что белорусы не претендуют на чужое и только стремятся сохранить свое. "Тихо, спокойно, постепенно создавая свое благосостояние на этой земле. Не дай бог мы начнем конфликтовать с соседями", - заметил Лукашенко.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
Реклама на ТАСС
Эрдоган: третий этап поставок С-400 в Турцию будет выполнен в октябре-ноябре
Сотрудничество Анкары и Москвы в сфере ВТС продолжается, отметил президент Турции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС