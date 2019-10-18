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Москва и Минск сняли разногласия по ряду дорожных карт для реализации программы интеграции

Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Турчин после встречи с вице-премьером России Максимом Акимовым

МИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия сняли разногласия по проектам некоторых дорожных карт, необходимых для реализации готовящейся программы по углублению интеграции в Союзном государстве. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Турчин после встречи с вице-премьером России Максимом Акимовым.

"Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин и вице-премьер России Максим Акимов сегодня на переговорах в Москве сняли разногласия по проектам некоторых дорожных карт, необходимых для реализации готовящейся программы по углублению интеграции в Союзном государстве", - приводит агентство БелТА заявление.

"Сегодня обсуждались и дорожные карты, которые разрабатывают наши ведомства, и те вопросы, которые находятся на моем контроле и моего коллеги - Максима Акимова, - сказал Турчин. - Это вопросы электронного пломбирования [фур], электронной маркировки товаров, наиболее острые темы, по которым, мы надеемся, сегодня нашли те развилки, позволяющие реализовать наши договоренности не в ущерб бизнесу, как белорусскому, так и российскому. Речь шла также о целом ряде других аспектов в сфере информатизации связи, таможенных вопросов. Мы продолжим их обсуждение в ближайшее время".

"По цифровой медицине договорились провести в ближайшее время научно-практическую конференцию. Есть интересные наработки у нас, и у Российской Федерации", - добавил он.

8 декабря Минск и Москва будут отмечать 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил к этому дню принять программу по углублению интеграции. Премьеры двух стран 6 сентября в Горках парафировали программу действий по интеграции, а также утвердили перечень из 31 дорожной карты. 10 октября главы МИД РФ и Белоруссии Владимир Макей и Сергей Лавров приняли участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ, по итогам которого была принята программа действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами.

Теги
БелоруссияРоссияАкимов, Максим Алексеевич
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