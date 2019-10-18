Очередные муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 23 декабря

БАКУ, 18 октября. /ТАСС/. Очередные выборы в местные органы самоуправления - муниципалитеты - в Азербайджане пройдут 23 декабря. Соответствующее постановление принял в пятницу Центризбирком страны.

"Назначить муниципальные выборы в Азербайджане на 23 декабря 2019 года", - говорится в постановлении ЦИК.

Система местного самоуправления в Азербайджане была создана в 1999 году. Тогда же состоялись и первые муниципальные выборы, которые проводятся раз в пять лет. Последние выборы в местные органы самоуправления в Азербайджане прошли в декабре 2014 года. В республике сейчас действуют более 1,6 тыс. муниципалитетов.