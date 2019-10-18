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Саммит Россия – Африка

Посол России: Кот д’Ивуару мог бы пригодиться опыт РФ в добыче полезных ископаемых

Владимир Байков предложил подумать и об организации совместных производств по переработке "черного золота" - какао-бобов

ТАСС, 18 октября. Разработка полезных ископаемых и поставки в РФ какао-бобов могут стать перспективными сферами российско-ивуарского сотрудничества. Об этом в преддверии саммита Россия - Африка заявил в пятницу в интервью ТАСС посол РФ в Республике Кот д'Ивуар и Буркина-Фасо Владимир Байков.

"Было бы интересным использовать богатый российский опыт в области разработки и добычи полезных ископаемых для освоения перспективных месторождений минерального сырья в Кот д’Ивуар", - сказал посол. Он напомнил, что Кот д’Ивуар богат какао-бобами, и это сырье можно было бы поставлять в Россию.

"Полагаем, что одним из перспективных направлений российско-ивуарского сотрудничества было бы налаживание производственно-сбытовой цепочки для прямых поставок какао-бобов из Кот д’Ивуар в Россию. Можно подумать и об организации совместных производств по переработке этого ивуарского "черного золота", - отметил Байков.

Говоря о гуманитарном сотрудничестве, посол напомнил, что "уже несколько десятилетий традиционной сферой двустороннего взаимодействия остается подготовка национальных ивуарских кадров в российских вузах". И число ивуарцев, стремящихся получить образование в России, постоянно растет.

История и перспективы политического взаимодействия

Байков считает, что "проведение первого саммита Россия - Африка в Сочи отражает стремление РФ к дальнейшему укреплению разнопланового сотрудничества с африканскими странами". "Форум позволит вывести весь комплекс российско-африканских отношений на качественно новый уровень. Как известно, Советский Союз оказывал серьезную помощь народам континента. Сотрудничество России с африканскими государствами строилось на равноправной, недискриминационной, уважительной основе", - напомнил посол.

"Наша страна учитывает трудности и насущные проблемы Африканского континента. Она открыта к поступательному развитию политического диалога со всеми государствами Африки, Африканским союзом, субрегиональными объединениями", - отметил посол. Он также обратил внимание на усилия и инициативы РФ в ООН, способствующие поддержанию безопасности и стабильности на континенте.

О саммите

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБуркина-ФасоЕгипетРоссияКот-д’ИвуарСиси, Абдель Фаттах, ас-Саммит Россия – Африка
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