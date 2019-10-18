Переговоры о приеме в ЕС Албании и Северной Македонии отложили до 2020 года

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Саммит ЕС "отложил начало переговоров о приеме в ЕС Албанию и Северную Македонию до 2020 года". Об этом сообщил уходящий с поста председателя Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита в пятницу.

"Такое решение требует единогласия. Мы должны найти решение до саммита со странами Западных Балкан в мае 2020 в Загребе", - сказал он.

И Туск, и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвали отказ Брюсселя от начала переговоров исторической ошибкой. "Это серьезная историческая ошибка", - сказал Юнкер. "Это не провал, это ошибка", - согласился с ним Туск.

По словам Туска, Тирану и Скопье нельзя винить за это. "Эти две страны нельзя винить за это. Обе страны имеют полное право начать переговоры с сегодняшнего дня, они готовы. К несчастью, к этому не готовы некоторые страны ЕС", - отметил Туск. Глава Евросовета выразил уверенность, что однажды Северная Македония и Албания станут членами Евросоюза.

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли после длительных обсуждений на саммите ЕС решить вопрос о начале переговоров по приему в ЕС Албании и Северной Македонии. По сообщениям европейских источников, старт переговоров заблокировала Франция.