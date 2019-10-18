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Хакеры от имени МИД Литвы выдали ложную новость о размещении в стране ядерного оружия

Предположительно имела место комплексная кибернетическая информационная атака, пояснили в ведомстве

ВИЛЬНЮС, 18 октября. /ТАСС/. Ложную новость о размещении на территории Литвы тактического ядерного оружия США распространили хакеры от имени Министерства иностранных дел республики. О несоответствующей действительности информации сообщило в пятницу внешнеполитическое ведомство.

"Предположительно имела место комплексная кибернетическая информационная атака", - говорится в сообщении. Инцидент расследуется компетентными инстанциями.

В фейковой новости шла речь о том, что президент Литвы Гитанас Науседа предложил построить на территории республики военную базу США для перемещения туда тактического ядерного оружия с турецкой базы Инджирлик. Там же утверждалось, что в октябре в Литву прибывают около 500 американских военных для строительства необходимой инфраструктуры. Батальон такого численного состава действительно направлен в Литву на полгода для проведения совместных учений с литовскими подразделениями.

Как сказала журналистам представитель МИД по печати Раса Якилайтене, ложную новость получили несколько СМИ, учреждения стран - членов НАТО, ряд диппредставительств. Корреспондент ТАСС в Вильнюсе также на регулярной основе получает новости и информацию, выходящую из департамента коммуникации и культурной дипломатии МИД Литвы, однако фейковая информация в почтовый ящик ТАСС не поступала.

Теги
СШАЛитваНауседа, Гитанас
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