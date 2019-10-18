СМИ узнали число жертв атаки голландских истребителей в Ираке 2015 года

ГААГА, 18 октября. /ТАСС/. По крайне мере 70 мирных жителей погибли в результате бомбардировки голландскими истребителями позиций группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в Ираке в 2015 году. Об этом сообщила в пятницу Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК) по результатам собственного расследования, проведенного совместно с газетой NRC Handelsblad.

По данным телеканала, целью атаки являлся завод по производству боеприпасов в районе города Хаваджа, находившийся в тот момент в руках террористов.

"Это первый раз, когда стало понятно, какой объект являлся целью бомбардировки голландцев в Сирии и Ираке и сколько мирных жителей погибли в результате, - подчеркнула НТК. - Правительство никогда не раскрывало никакую информацию относительно атак и жертв, ссылаясь на причины безопасности".

В Пентагоне подтвердили факт гибели 70 мирных жителей атаки, произошедшей в ночь на 3 июня 2015 года. По данным СМИ, рядом с заводом располагался лагерь для беженцев. Очевидцы заявляют о гораздо большем числе жертв, сотнях раненых и гибели как минимум 23 детей. Министерство обороны Нидерландов не подтвердило, что ВВС страны участвовали в атаке.

Голландские истребители F-16 принимали участие в международной миссии по борьбе с ИГ в период с октября 2014 года по июль 2016 года. По данным Минобороны Нидерландов, за два года самолеты совершили в общей сложности 2,1 тыс. вылетов. На смену голландцам в середине 2016 года пришел бельгийский контингент. Для осуществления бомбардировок в Иордании было размещено четыре основных и два запасных истребителя.