МИД Украины направил России ноту протеста в связи с оказанием гуманитарной помощи Донбассу

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с доставкой в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения охваченного вооруженным конфликтом региона. Об этом сообщила в пятницу на своей официальной странице в Twitter пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко.

В своем заявлении пресс-секретарь украинского дипломатического ведомства в очередной раз обвинила Россию в нарушении Минских соглашений об урегулированию конфликта в Донбассе.

Автомобили 87-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в четверг в Донецк и Луганск. На этот раз в Донбасс из России доставлены продуктовые наборы для детей.

Россия оказывает гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР на постоянной основе с августа 2014 года. За этот период в Донбасс уже отправлено 87 автомобильных колонн, общий вес гуманитарных грузов составляет около 80 тыс. тонн.