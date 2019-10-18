Минторг США вводит новые ограничения в отношении Кубы

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Министерство торговли США ужесточает правила экспорта и реэкспорта некоторых видов продукции на Кубу, в том числе лизинга авиационной техники, предоставления определенных видов пожертвований и поставок телекоммуникационного оборудования. Соответствующее уведомление было размещено Бюро промышленности и безопасности (при Минторге США) в пятницу на сайте сборника официальных документов американского правительства - Федерального реестра.

Решение, согласно которому власти США "вводят дальнейшее ужесточение правил экспорта и реэкспорта некоторой продукции на Кубу", вступит в силу 21 октября. "Новые правила, в частности, вводят поправки в политику выдачи лицензий для Кубы <...>, чтобы установить политику презумпции отказа в лизинге авиационной техники для кубинских государственных авиакомпаний", - говорится в документе.

Новые правила "делают невозможным для правительства Кубы и коммунистической партии получение некоторых видов безвозмездных пожертвований". Они также ограничивают спектр "телекоммуникационного оборудования, которое правительство Кубы может получить без специальной лицензии".

Как утверждает Минторг США, эти действия направлены на то, чтобы "привлечь кубинский режим к ответственности за репрессии в отношении кубинского народа, а также поддержку режима [президента Николаса] Мадуро в Венесуэле".

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил о том, что администрация США готовится ввести новые санкции в отношении Кубы за поддержку правительства Венесуэлы.

Отношения между двумя странами

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года тогдашний американский лидер Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил Дональд Трамп, который ужесточил правила поездок в страну для своих граждан и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

Весной власти США разрешили американцам подавать иски против физических и юридических лиц, контролирующих собственность на Кубе, которая была национализирована в прошлом веке. Ранее американские власти регулярно приостанавливали действие закона Хелмса-Бертона от 1996 года, который позволяет гражданам США подавать в суд на иностранные компании, занимающиеся бизнесом в США и инвестировавшие в эту собственность на острове.