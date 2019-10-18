МИД ДНР назвал ложными заявления Киева о выполнении обязательств по амнистии

ДОНЕЦК, 18 октября. /ТАСС/. Заявления замглавы МИД Украины Василия Бондара о принятии всех необходимых для амнистии участников конфликта в Донбассе актов не имеют ничего общего с реальностью. Об этом в пятницу заявила министр иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

По ее мнению, факты подтверждают, что украинская сторона не готова следовать минским договоренностям. Проект акта об амнистии был проголосован в украинском парламенте в 2014 году, однако уже пять лет не подписывается спикером Верховной рады. Кроме того, текст законопроекта был составлен без согласования с республиками Донбасса.

"Следует напомнить, что основное условие выполнения пунктов комплекса мер - согласование всех соответствующих актов с представителями республик. Без соблюдения этого ключевого требования политического урегулирования конфликта любые односторонние действия или принятие актов по Донбассу означают нарушение минских соглашений", - цитирует Никонорову Донецкое агентство новостей.

Она добавила, что нынешняя украинская власть продолжает политику экс-президента страны Петра Порошенко по "максимальному затягиванию и имитации перед мировым сообществом мирного урегулирования". "На фоне провокационных заявлений украинских официальных лиц о том, что они не собираются продлевать действие закона об особом статусе Донбасса, мы все больше убеждаемся, что политической воли на разрешение конфликта у новой киевской власти пока не появилось", - отметила глава внешнеполитического ведомства республики.

Ранее 18 октября в ходе выступления в Верховной раде Бондар заявил о том, что "на сегодняшний день Украина уже приняла все законодательные акты, необходимые для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте выполнения минских договоренностей". При этом Бондар утверждал, что амнистия должна будет проводиться по решению суда и "только после избрания легитимных органов" на ныне неподконтрольной Киеву территории Донбасса, "то есть после возобновления суверенитета Украины".

Минские соглашения

Подписанный в феврале 2015 года по итогам очередного саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) Комплекс мер по выполнению минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, проведение амнистии, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Документ был одобрен и поддержан совместной декларацией президентов России, Украины, Франции и канцлера ФРГ, в которой лидеры стран заявили о намерении "использовать свое влияние на соответствующие стороны, чтобы способствовать выполнению этого Комплекса мер". Позднее комплекс мер был одобрен резолюцией Совета безопасности ООН 2202, при этом Совбез призвал все стороны обеспечить его полное выполнение.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. В частности, украинская сторона отказывается от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.