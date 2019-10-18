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Цхинвал заявил о попытке проникновения на свою территорию разведгруппы Грузии

В КГБ Южной Осетии заявили, что грузинская сторона продолжает предпринимать действия, ведущие к усилению военной опасности в регионе

ЦХИНВАЛ, 18 октября. /ТАСС/. Комитет государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии заявил о попытке проникновения на территорию республики грузинской разведывательной группы, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

В КГБ заявили, что грузинская сторона продолжает предпринимать действия, ведущие к усилению военной опасности в регионе. "18 октября текущего года в 04:00 [мск] сотрудниками пограничной службы КГБ Южной Осетии зафиксирована попытка проникновения разведывательной группы одной из грузинских силовых структур общей численностью 4-5 человек на территорию Южной Осетии. По имеющимся данным, в ночное время указанная группа выдвинулась из района высоты 991.1, расположенной восточнее населенного пункта Чорчана (Грузия), и попыталась скрытно подойти к рубежам государственной границы РЮО в районе населенного пункта Уиста (Южная Осетия)", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что "грузинские военнослужащие нарушили государственную границу Южной Осетии, попали на сигнальные заграждения, которые, сработав, демаскировали их местоположение и заставили экстренно отойти в южном направлении в сторону Грузии". Комитет госбезопасности республики полагает, что "руководство грузинских силовых структур, отдавая приказ о выдвижении вооруженных групп в сектора прямого воздействия югоосетинских подразделений, создает реальную угрозу прямых столкновений с возможной эскалацией конфликта".

"Обращает на себя внимание и тот факт, что ночная боевая тактическая активность подразделений грузинского спецназа находится вне поля зрения Миссии наблюдателей ЕС и Миссии ОБСЕ в Грузии, а также широкой грузинской и международной общественности", - отметили в пресс-службе КГБ. В ведомстве также заявили, что "днем 18 октября примерно в 14:00 зафиксирована попытка ведения грузинской стороной воздушной разведки участка государственной границы в районе югоосетинского села Уиста, а также в глубь территории Южной Осетии с применением квадрокоптера".

"В связи с этим, учитывая стратегический опыт политики государственного терроризма, проводившейся Грузии в отношении Южной Осетии в 2004-2008 годах, обстоятельства "пятидневной войны" августа 2008 года, факты участия граждан Грузии в боевых действиях на стороне международного террористического движения в Сирии, а также отказ Грузии подписывать "Договор о неприменении силы или угрозы ее применения" Комитет государственной безопасности Республики Южная Осетия возлагает всю ответственность за рост напряженности на официальные власти тбилисского режима", - подчеркнули в ведомстве.

О ситуации на границе

Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его. На встрече в формате МПРИ 29 августа при посредничестве ОБСЕ и Евросоюза делегация Южной Осетии потребовала убрать грузинский блокпост и покинула встречу из-за отказа Грузии пойти на компромисс.

После этого Южная Осетия выставила у села блокпосты и усилила присутствие в приграничном районе. Пятого сентября сообщалось, что Южная Осетия заняла одну из высот на линии границы с Грузией в районе села Уиста и подняла флаг республики на западной точке югоосетино-грузинской границы.

В КГБ Южной Осетии 12 сентября заявили, что грузинская сторона увеличивает группировку на границе с Южной Осетией и строит новые блокпосты. По данным ведомства, в районе приграничных сел Гром Цхинвальского района Южной Осетии и Хурвалети Горийского муниципалитета проводятся подготовительные работы для установки дополнительных наблюдательных блокпостов, а в приграничных пунктах Адзви, Адзвистави и Ахалубани Горийского муниципалитета произошло увеличение численности грузинских силовиков и спецтехники.

В новость были внесены изменения (17:58 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

Теги
ГрузияЮжная Осетия
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