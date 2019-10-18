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Правительство Северной Македонии призвали уйти в отставку

Поводом послужило решение Совета ЕС отложить начало переговоров о присоединении страны к Евросоюзу

СКОПЬЕ, 18 октября. /ТАСС/. Председатель партии албанского меньшинства в Северной Македонии "Движение БЕСА" Билал Касами призвал действующее правительство республики к отставке в связи с решением Совета ЕС отложить начало переговоров о присоединении страны к Европейскому союзу. Соответствующее заявление Касами сделал в пятницу после обнародованного решения лидеров ЕС по результатам встречи в Брюсселе.

"Хотя это правительство и пришло с большим количеством обещаний, оно практически ничего не реализует и отвело страну на много шагов назад. С сегодняшнего дня страна находится в глубоком кризисе, а преодоление этого кризиса возможно путем коллективной отставки правительства, а также скорейшим проведением досрочных парламентских выборов", - заявил Касами в ходе пресс-конференции в рамках штаб-квартире партии в городе Тетово.

Ранее в пятницу Совет ЕС не смог договориться о назначении даты начала переговоров с Северной Македонией и Албанией об их присоединении к Европейскому союзу.

Теги
АлбанияСеверная Македония
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