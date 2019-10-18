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Военная операция Турции на севере Сирии

Эрдоган не считает возможным столкновение между турецкими и сирийскими военными

Анкара достигла договоренностей по Сирии не с Дамаском, а с Вашингтоном, заявил президент Турции

СТАМБУЛ, 18 октября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что столкновения между турецкими и сирийскими военными не будет. Такое мнение турецкий лидер высказал в пятницу на встрече с представителями иностранных СМИ в Стамбуле, в числе которых был корреспондент ТАСС.

"Мы достигли договоренностей по Сирии не с режимом [президента Сирии Башара Асада], а с США. Если Асад совершит подобную ошибку, то столкнется с ответом Турции. И они это знают. Но я думаю, что этого не произойдет", - отметил он.

Теги
СШАСирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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Военная операция Турции на севере Сирии
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