Эрдоган не считает возможным столкновение между турецкими и сирийскими военными

СТАМБУЛ, 18 октября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что столкновения между турецкими и сирийскими военными не будет. Такое мнение турецкий лидер высказал в пятницу на встрече с представителями иностранных СМИ в Стамбуле, в числе которых был корреспондент ТАСС.

"Мы достигли договоренностей по Сирии не с режимом [президента Сирии Башара Асада], а с США. Если Асад совершит подобную ошибку, то столкнется с ответом Турции. И они это знают. Но я думаю, что этого не произойдет", - отметил он.