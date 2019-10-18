Трамп заявил, что Эрдоган подтвердил стремление к прекращению огня в Сирии

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил ситуацию в Сирии с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, и тот подтвердил, что стремится к прекращению огня. Об этом глава Белого дома написал в пятницу на своей странице в сети Twitter.

"Только что поговорил с президентом Турции Эрдоганом. Он сказал мне, что были небольшие инциденты со снайперским огнем и минометными обстрелами, но они были быстро устранены. Он очень сильно хочет, чтобы прекращение огня или перерыв сработали. Курды тоже этого хотят, и они также хотят окончательного разрешения ситуации. Жаль, что такого подхода не было в течение многих лет. Вместо этого все держалось на очень слабых гарантиях, это было искусственно. У обеих сторон имеется добрая воля, и есть действительно хороший шанс на успех", - заявил Трамп.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.