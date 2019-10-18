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Трамп заявил, что некоторые лидеры ЕС впервые выразили готовность принять боевиков ИГ

В деле репатриации странами Европы своих граждан из Сирии "происходит большое продвижение", отметил глава Белого дома
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS/POOL
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS/POOL

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали о готовности некоторых европейских лидеров впервые принять боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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"Меня только что уведомили о том, что некоторые европейские державы сейчас, впервые, готовы принять боевиков ИГ (запрещена в РФ - прим. ТАСС), которые прибыли из их государств, - написал глава Белого дома в пятницу в Twitter. - Это хорошая новость, но это [возвращение боевиков на родину в Европу] должно быть осуществлено после того, как мы схватим их".

В то же время Трамп отметил, что в деле репатриации странами Европы своих граждан из Сирии "происходит большое продвижение".

В августе президент США Дональд Трамп заявил, что страна не собирается держать у себя захваченных ранее в Сирии террористов и отправит их в страны происхождения, в частности в европейские.

Координатор ЕС по борьбе с терроризмом Жиль де Кершов ранее заявлял, что через бандформирования ИГ в Сирии в разные годы прошли до 10 тыс. граждан государств ЕС. Многие из них погибли, некоторые вернулись в Европу, где часть из них попала под суд. В Сирии воевали, в частности, граждане Франции, Бельгии, Великобритании и Германии. Большая часть европейских боевиков - это мигранты из государств Ближнего Востока, исповедующие радикальный ислам.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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