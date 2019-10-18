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Пентагон: США не прекращают модернизацию самолетов для Договора по открытому небу

Программа внутри ВВС продолжается, отметили в ведомстве

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Военно-воздушные силы США не сворачивали свою программу модернизации самолетов и другой техники, предназначенной для применения в рамках Договора по открытому небу (ДОН), несмотря на данные о возможном выходе Вашингтона из него. Об этом сообщила в пятницу на брифинге для журналистов в Пентагоне заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

"Программа внутри ВВС продолжается. Изменений в этом плане нет", - сказала заместитель руководителя военного ведомства США. У нее поинтересовались, каков статус ранее начатой Пентагоном программы модернизации в рамках ДОН в свете сообщений о том, что Белый дом рассматривает вариант выхода из этого соглашения.

О том, что американская администрация изучает такой вариант действий, заявил 7 октября председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ, от штата Нью-Йорк). Правительство США не отрицало достоверность данных, изложенных сначала Энгелом, а затем и рядом других видных американских законодателей.

О Договоре

По оценке МИД России, разработанный при активном участии Москвы Договор по открытому небу является крупной мерой укрепления доверия и безопасности. Наряду с Договором об обычных вооруженных силах в Европе и Венским документом 1999 года, вступление в силу ДОН практически завершило формирование режима укрепления доверия и транспарентности в области обычных вооружений на евроатлантическом пространстве.

Целями Договора являются содействие открытости и транспарентности в вопросах военной деятельности, а также упрочение безопасности через меры укрепления доверия и стабильности на основе сотрудничества по созданию режима открытого неба. Договором учреждена Консультативная комиссия по открытому небу (ККОН), решения в которой принимаются консенсусом и имеют обязательную силу.

В практическом плане ДОН предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения Договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения. Положения ДОН могут уточняться решениями ККОН.

Государства-участники имеют возможность задействовать весь предусмотренный Договором набор аппаратуры наблюдения: оптические панорамные и кадровые фотоаппараты, видеокамеры с изображением на дисплее в режиме реального времени (разрешение не лучше 30 см), радиолокационные станции бокового обзора с синтезированной апертурой (разрешение не лучше 3 м), инфракрасные устройства линейного сканирования (разрешение не лучше 50 см).

Вашингтон уже на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений данного многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации ДОН. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН, Москва вскоре ответила зеркально.

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