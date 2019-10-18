Полиция разгоняет манифестантов в центре Барселоны

БАРСЕЛОНА, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов начали разгонять участников акции протеста в центре испанской Барселоны у здания управления полиции. Об этом сообщает корреспондет ТАСС с места событий.

В районе проведения митинга слышны взрывы петард, поднимаются клубы дыма. По примерной оценке, в демонстрации участвуют около 10 тыс. человек. Стражи порядка неоднократно применяли силу после того, как манифестанты бросали в их сторону бутылки и другие предметы. Пока сообщается о трех задержанных, пострадал один полицейский.

Участники протеста начали жечь мусор. К месту проведения митинга прибыли полицейские машины.

Данная акция проходит в нескольких километрах от основной мирной манифестации, к которой присоединились сотни тысяч человек.

Во вторник, среду и четверг демонстрации переросли в беспорядки, пострадали несколько сотен человек. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании вынес в понедельник вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости. Их приговорили к срокам до 13 лет лишения свободы.