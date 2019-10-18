Более полумиллиона человек приняли участие в манифестации в центре Барселоны

БАРСЕЛОНА, 18 октября. /ТАСС/. Около 525 тыс. сторонников независимости Каталонии приняли в пятницу участие в манифестации в центре Барселоны - в районе площади Каталонии и станции метро "Диагональ". Об этом сообщила местная полиция в Twitter.

Участники акции прибыли в каталонскую столицу со всего региона. Они организовали несколько "маршей за свободу" и со среды шли в Барселону из городов Берга, Вик, Жирона, Таррагона и Таррега. Данная демонстрация пока проходит без серьезных инцидентов.

В нескольких километрах проходит другая акция. В ходе ее проведения уже произошли столкновения стражей порядка с манифестантами.

В пятницу в Каталонии началась всеобщая забастовка. Во вторник, среду и четверг демонстрации переросли в беспорядки, пострадали несколько сотен человек. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании вынес в понедельник вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости. Их приговорили к срокам до 13 лет лишения свободы.