В Германии стало известно о секретных учениях НАТО со сценарием атомной войны

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Военно-воздушные силы ФРГ участвуют вместе с партнерами по НАТО в секретных учениях, которые предполагают сценарий начала атомной войны. Об этом сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на собственные источники.

По его информации, маневры под названием Steadfast Noon начались на этой неделе. Во время учений отрабатывается, помимо прочего, использование самолетов, способных нести ядерное оружие.

Бундесвер задействовал в них свои истребители Tornado авиационной эскадры 33. Они размещены на базе близ населенного пункта Бюхель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Там же, по неофициальным данным, до сих пор хранятся до 20 американских ядерных боеголовок типа B61, которые остаются в рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников.