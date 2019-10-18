Пентагон: силы США не будут участвовать в обеспечении создания зоны безопасности в Сирии

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Войска США не будут участвовать в обеспечении выполнения соглашений о создании зоны безопасности на севере Сирии. Об этом заявил в пятницу журналистам министр обороны США Марк Эспер.

"Никакие сухопутные силы США не будут участвовать в обеспечении выполнения соглашений о зоне безопасности, однако мы продолжим поддерживать контакты как с Турцией, так и с "Силами демократической Сирии", - цитирует главу Пентагона агентство Reuters. Эспер также отметил, что США "продолжают организованный вывод своих войск с северо-востока Сирии".

"Я только что поговорил по телефону с министром обороны Турции [Хулуси Акаром]", - приводит слова американского министра его пресс-секретарь Алисса Фара в своем Twitter. "Я вновь подчеркнул позицию США, которая заключается в том, что Турция должна полностью придерживаться условий этого соглашения, и мы ожидаем от Турции обеспечения безопасности и благополучия всех людей в районах, контролируемых ВС Турции. Защита религиозных и этнических меньшинств в регионе продолжает оставаться в центре внимания администрации США. Прекращение огня - это крайне необходимый шаг для защиты уязвимого населения", - заявил министр обороны США. "Я также напомнил ему (Акару - прим. ТАСС) об обязанности Турции обеспечивать охрану задержанных [боевиков] ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС), которые содержатся в задействованных районах", - добавил он.