ООН: невыдача виз США дипломатам влияет на возможность работы организации

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Ситуация с невыдачей США виз дипломатам напрямую влияет на возможность функционирования институтов ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы в постоянном контакте с властями принимающей страны, стараясь разрешить визовые проблемы. А генеральный секретарь [Антониу Гутерриш] лично поднимал эту тему", - сказал Дюжаррик. "Очень важно, чтобы проблема была решена, потому что это влияет на то, как ООН может функционировать здесь", - подчеркнул он.

Представитель генсека затруднился ответить на вопрос о том, насколько сложным стал бы перенос работы всего Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в другой город (как это предлагает сделать РФ в связи с невыдачей виз США), в том числе с экономической точки зрения. "Безусловно, это повлекло бы экономические издержки, - отметил он. - Но если таковым будет решение стран-членов, секретариат должен будет сделать все, чтобы его исполнить".

С начала 74-й сессии Генассамблеи ООН США не выдали визы 18 российским делегатам. В частности, визы не смогла получить треть российской делегации, которая должна была принять участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения.

Этот вопрос стал предметом обсуждения комитета по отношениям ООН со страной пребывания. Зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что представитель всемирной организации на встрече поддержал позицию Москвы о нарушении США своих обязательств принимающей страны. По его словам, этот вопрос может быть разрешен через арбитраж между генсеком ООН и Вашингтоном.

В новость были внесены изменения (20:35 мск) — добавлена информация по тексту.