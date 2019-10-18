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Власти Аргентины запретят гражданам покупать боевое оружие

Действующие правила идут на пользу "только мафии и преступникам", отметил президент страны Маурисио Макри

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 октября. /ТАСС/. Правительство Аргентины запретит гражданским лицам покупать боевое огнестрельное оружие. Об этом сообщил в пятницу президент Аргентины Маурисио Макри.

"Мы полностью запретим боевое оружие. Сегодня закон позволяет покупать оружие, которое способно пробить бронежилеты и бронированные двери. Это идет на пользу только мафии и преступникам", - написал он в Twitter.

По словам президента, гражданским лицам будет запрещено "покупать или ввозить боевое оружие, носить его с собой или хранить в доме, а также изготовлять его".

В перечень оружия, продажу которого собираются запретить власти Аргентины, не входит гражданское огнестрельное оружие.

Теги
АргентинаМакри, Маурисио
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