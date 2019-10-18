Власти Аргентины запретят гражданам покупать боевое оружие

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 октября. /ТАСС/. Правительство Аргентины запретит гражданским лицам покупать боевое огнестрельное оружие. Об этом сообщил в пятницу президент Аргентины Маурисио Макри.

"Мы полностью запретим боевое оружие. Сегодня закон позволяет покупать оружие, которое способно пробить бронежилеты и бронированные двери. Это идет на пользу только мафии и преступникам", - написал он в Twitter.

По словам президента, гражданским лицам будет запрещено "покупать или ввозить боевое оружие, носить его с собой или хранить в доме, а также изготовлять его".

В перечень оружия, продажу которого собираются запретить власти Аргентины, не входит гражданское огнестрельное оружие.