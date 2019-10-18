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Кризис на Украине

Численность населения Украины упала ниже отметки в 42 млн человек

В стране остается существенным превышение числа умерших над числом родившихся, отметили в Государственной службе статистики Украины

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Население Украины с января по август 2019 года сократилось на 177 тыс. человек и составило на 1 сентября 41,976 млн человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

"Остается существенным превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших - 53 родившихся", - сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство отмечает, что в при оценке численности населения не учитывались Крым, Севастополь и отдельные районы Донбасса. За 2018 год жителей Украины стало меньше на 233 тысячи человек, в 2019 году эта тенденция сохранилась - в начале года в стране проживали 42,153 млн человек, в марте - 42,101 млн человек.

Единственная перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году, тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. Очередная перепись должна была состояться 2016 году, однако в декабре 2015 года кабинет министров перенес ее проведение на 2020 год.

Теги
УкраинаКризис на Украине
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