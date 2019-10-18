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В Барселоне полиция пытается разогнать протестующих радикалов по разным улицам

Напряженная обстановка сохраняется в радиусе нескольких кварталов от центра города
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Описание
© Антон Долгунов/ТАСС
© Антон Долгунов/ТАСС
© Антон Долгунов/ТАСС

БАРСЕЛОНА, 18 октября. /ТАСС/. Испанские правоохранительные органы пытаются отогнать зачинщиков беспорядков от здания полицейского управления на улице Виа Лайетана в центре Барселоны. Как передает корреспондент ТАСС, каждый раз после взрывов петард демонстранты, туристы и случайные прохожие начинают бежать врассыпную.

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Напряженная обстановка сохраняется в радиусе нескольких кварталов от места беспорядков - там слышны взрывы петард, виден дым, пахнет гарью. Судя по кадрам с местного телевидения, радикалы вновь блокируют перекрестки, жгут мусор и забрасывают полицейских всем, что попадется под руку. В километре от эпицентра столкновений расположено здания суда Барселоны, оно огорожено двойным забором. Чуть дальше обстановка более спокойная - ходит общественный транспорт, люди сидят в кафе, на площадках играют дети.

Беспорядки начались параллельно с центральной манифестацией, которая проходила в нескольких километрах от Виа Лайетана. В ней приняли участие более 500 тыс. человек, она прошла без инцидентов.

Различные акции протеста проходят в Каталонии с понедельника. Они начались после того, как Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года: их приговорили к тюремным срокам до 13 лет.

В понедельник, вторник, среду и четверг демонстрации перерастали в беспорядки. Таким образом, сегодня пятый день столкновений.

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Испания
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