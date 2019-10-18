Полиция применила водяные пушки для разгона демонстрантов в центре Бейрута

БЕЙРУТ, 18 октября. /ТАСС/. Силы безопасности Ливана применили в пятницу водяные пушки и гранаты со слезоточивым газом для разгона демонстрантов в центре Бейрута. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, во время столкновений возле правительственного дворца на площади Риада Сольха есть пострадавшие как среди протестующих, так и среди стражей порядка. Стычки начались после того, как демонстранты начали бросать камни в полицейских.

Ранним утром в пятницу подразделения по борьбе с беспорядками, которые охраняют дворец, уже разгоняли участников антиправительственных выступлений в центре ливанской столицы. Тогда пострадало около 200 человек, в том числе 60 стражей порядка. Центр города сейчас находится под контролем полицейских сил и армии. Арабские СМИ сообщают также о разгоне демонстрантов возле президентского дворца в Баабде на выезде из города.

Акции протеста в Бейруте начались перед намеченным на пятницу заседанием коалиционного кабинета, которое должно было быть посвящено утверждению бюджета на 2020 финансовый год. Позднее стало известно, что премьер-министр республики Саад Харири перенес заседание на другой день.

Выступая в пятницу вечером с телеобращением, премьер-министр предъявил ультиматум своим оппонентам в кабинете, которые, по его словам, препятствуют ему в проведении намеченных реформ. Харири дал им 72 часа на то, чтобы они изменили свою позицию. Ранее глава МВД республики Райя аль-Хасан в заявлении, которое транслировалось по местным телеканалам, опровергла слухи о возможной отставке премьера и правительства из-за массовых уличных протестов.