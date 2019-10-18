Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция применила водяные пушки для разгона демонстрантов в центре Бейрута

Стычки начались после того, как протестующие начали бросать камни в стражей порядка

БЕЙРУТ, 18 октября. /ТАСС/. Силы безопасности Ливана применили в пятницу водяные пушки и гранаты со слезоточивым газом для разгона демонстрантов в центре Бейрута. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, во время столкновений возле правительственного дворца на площади Риада Сольха есть пострадавшие как среди протестующих, так и среди стражей порядка. Стычки начались после того, как демонстранты начали бросать камни в полицейских.

Ранним утром в пятницу подразделения по борьбе с беспорядками, которые охраняют дворец, уже разгоняли участников антиправительственных выступлений в центре ливанской столицы. Тогда пострадало около 200 человек, в том числе 60 стражей порядка. Центр города сейчас находится под контролем полицейских сил и армии. Арабские СМИ сообщают также о разгоне демонстрантов возле президентского дворца в Баабде на выезде из города.

Акции протеста в Бейруте начались перед намеченным на пятницу заседанием коалиционного кабинета, которое должно было быть посвящено утверждению бюджета на 2020 финансовый год. Позднее стало известно, что премьер-министр республики Саад Харири перенес заседание на другой день.

Выступая в пятницу вечером с телеобращением, премьер-министр предъявил ультиматум своим оппонентам в кабинете, которые, по его словам, препятствуют ему в проведении намеченных реформ. Харири дал им 72 часа на то, чтобы они изменили свою позицию. Ранее глава МВД республики Райя аль-Хасан в заявлении, которое транслировалось по местным телеканалам, опровергла слухи о возможной отставке премьера и правительства из-за массовых уличных протестов.

Теги
ЛиванХарири, Саад
Реклама на ТАСС
Полиция задержала 10 человек в ходе протеста в Барселоне
Правоохранительные органы применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС