Шотландский суд не поддержал попытку заблокировать сделку Великобритании с ЕС

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Сессионный суд Шотландии отклонил ходатайство политических противников премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, требовавших признать незаконной сделку о Brexit, которую его правительство заключило с ЕС. Как сообщила в пятницу вещательная корпорация Би-би-си , судья признал требования заявителей "необоснованными и исходящими из ошибочных предпосылок".

Группа заявителей во главе с британским юристом Джо Моэмом утверждала, что условия соглашения между Лондоном и Брюсселем противоречат британским законам, требующим, чтобы на территории Северной Ирландии действовал тот же таможенный режим, что и во всем Соединенном Королевстве. С их точки зрения, на территории Ольстера после Brexit, по сути, продолжат действовать таможенные правила ЕС, однако высший судебный орган Шотландии счел эти доводы малокомпетентными.

Заявители пытались помешать голосованию по проекту соглашения о Brexit, которое должно состояться в субботу в британском парламенте.

В начале месяца сессионный суд Шотландии также отклонил другое ходатайство Моэма, предпринимателя Дейла Винса и депутата Шотландской народной партии Джоанны Черри, требовавших, чтобы суд обязал Джонсона отложить дату Brexit. Апелляция, поданная ими на принятое судьей решение, была также отклонена.

При этом в сентябре тот же суд, а затем и его апелляционный орган удовлетворили иск Черри и ее сторонников, признав незаконным решение Джонсона приостановить работу британского парламента на пять недель вместо одной. Впоследствии позицию шотландского суда поддержал и Верховный суд Соединенного Королевства, по решению которого работа парламента была возобновлена досрочно.