Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция задержала 10 человек в ходе протеста в Барселоне

Правоохранительные органы применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов
Описание
© Антон Долгунов/ТАСС

БАРСЕЛОНА, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали не менее 10 человек в ходе акции протеста в пятницу в центре Барселоны. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

По ее информации, задержания были произведены в районе управления полиции, где произошли столкновения между стражами порядка и манифестантами. Как передает издание, правоохранительные органы применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые бросали бутылки и петарды в полицейских.

Участники протеста уже начали жечь мусор и сооружать баррикады. Данная акция проходит в рамках всеобщей забастовки сторонников независимости Каталонии, которая стартовала в пятницу в регионе. Одновременно с этим в Барселоне прошла другая манифестация, собравшая 525 тыс. человек. В ходе этого митинга инцидентов зафиксировано не было.

Всего в ходе акций в Каталонии в течение дня пострадали 26 человек.

С понедельника в Каталонии проходят демонстрации, которые перерастают в беспорядки. Пострадали несколько сотен человек. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости. Их приговорили к срокам до 13 лет лишения свободы.

Теги
ИспанияРеферендум о независимости КаталонииПровозглашение независимости КаталонииПриговор организаторам референдума в Каталонии
Реклама на ТАСС
Пентагон: силы США не будут участвовать в обеспечении создания зоны безопасности в Сирии
Вашингтон продолжает организованный вывод своих войск с северо-востока республики, отметил министр обороны США Марк Эспер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС