Эрдоган надеется на продолжение сотрудничества с США в создании буферной зоны в Сирии

ТАСС, 18 октября. Президент Турции Тайип Эрдоган по итогам состоявшегося в пятницу телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом выразил надежду на продолжение сотрудничества двух государств в обеспечении создания зоны безопасности в Сирии.

"Я надеюсь, что мы продолжим наши совместные усилия по обеспечению мира, благосостояния и стабильности в нашем регионе, особенно в области создания зоны безопасности на севере Сирии", - написал он в пятницу на своей странице в Twitter. Эрдоган добавил, что в ходе разговора был затронут ряд двусторонних вопросов, в том числе "создание зоны безопасности к востоку от Евфрата".

Ранее министр обороны США Марк Эспер сообщил, что войска США не будут участвовать в обеспечении выполнения соглашений о создании зоны безопасности на севере Сирии.

В свою очередь Трамп после разговора с Эрдоганом написал в Twitter о том, что турецкий лидер подтвердил свое стремление к прекращению огня в рамках операции на северо-востоке Сирии.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.