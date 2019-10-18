El Pais: В ходе акций протеста в Каталонии пострадали не менее 35 человек

БАРСЕЛОНА, 18 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 35 человек пострадали в пятницу в Каталонии во время различных акций протеста сторонников независимости региона. Об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, большинство - 25 человек - получили травмы в Барселоне.

В Каталонии в пятницу началась всеобщая забастовка. В разных городах региона проходят многочисленные митинги, однако крупнейшие манифестации состоялись в столице автономии. Акция у управления полиции в центре Барселоны переросла в столкновения между стражами порядка и манифестантами. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые бросали бутылки и петарды в полицейских.

По предварительным данным, в Барселоне задержаны 10 человек. Сейчас участники протеста жгут мусор и сооружают баррикады.

С понедельника в Каталонии проходят демонстрации, которые заканчиваются беспорядками. Пострадали несколько сотен человек. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет.