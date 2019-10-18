Трамп объявил, что выдвигает на место главы Минэнерго Дэна Бруйетта

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу, что выдвигает на пост министра энергетики США кандидатуру Дэна Бруйетта, который в настоящий момент занимает должность заместителя главы этого ведомства.

"Я рад выдвинуть заместителя министра Дэна Бруйетта на должность министра энергетики. Опыт Дэна в этой области не имеет равных. Настоящий профессионал, я не сомневаюсь, что Дэн проделает отличную работу!" - написал Трамп в Twitter.

Глава Белого дома также поблагодарил за работу действующего главу Минэнерго Рика Перри, о предстоящей отставке которого он сообщил в четверг.