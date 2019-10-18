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Военная операция Турции на севере Сирии

Помпео надеется на полное выполнение договоренности с Турцией по Сирии в ближайшие часы

По его информации, прекращение огня в зоне турецкой операции в целом соблюдается

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. США надеются на выполнение в ближайшие часы всех положений договоренности с Турцией о приостановке турецкой операции на северо-востоке Сирии. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу на совместной пресс-конференции в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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"Прекращение огня начало действовать, когда мы распространили наше заявление в четверг вечером, то есть сейчас прошло уже примерно 24 часа. Мы обеспечили хорошую координацию, чтобы создать условия для безопасного вывода курдских боевиков из зон операции Турции. Мы надеемся, что в ближайшие часы турки и курды будут воспринимать свои обязательства всерьез, и я уверен, что мы в ближайшие часы сможем выполнить все обязательства, которые были в совместном заявлении, - от 1 и до 13 пункта", - сказал он.

Помпео отметил, что, по его информации, прекращение огня в зоне турецкой операции в целом соблюдается, "несмотря на сообщения о некоторой минимальной активности".

Помпео также заявил, что "удовлетворен сообщениями о готовности ряда стран Европы забрать боевиков-исламистов", которые являются их гражданами и находятся в заключении в руках курдов за участие в войне в Сирии в составе террористических формирований. Он подчеркнул, что США считают прямым обязательством европейских стран забрать из Сирии своих граждан для отбывания в Европе тюремных сроков за терроризм и наемничество.

Теги
СШАСирияТурцияСтолтенберг, ЙенсПомпео, Майкл (Майк)Военная операция Турции на севере Сирии
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