Всеобщая забастовка в Барселоне заканчивается беспорядками

БАРСЕЛОНА, 18 октября. /ТАСС/. Очередной день акций протеста в испанской автономии Каталония заканчивается беспорядками. Всеобщая забастовка с участием сотен тысяч человек в Барселоне прошла без инцидентов, однако параллельно с ней в пятницу вечером начались столкновения возле полицейского управления в центре города.

Радикалы начали забрасывать петардами полицейское управление, когда 500-тысячная манифестация, проходившая в нескольких километрах, только началась. В итоге, когда стражи порядка начали разгонять хулиганов, к управлению сотнями подходили люди, принимавшие до этого участие в мирной демонстрации. Постоянные взрывы петард, клубы черного дыма, полицейские сирены и бегущие радикалы спровоцировали панику в толпе. В итоге люди бежали врассыпную и прятались в кафе, несмотря на то, что угрозы для них, по сути, не было. Напряженная обстановка сохранялась в нескольких кварталах центра Барселоны.

Затем все происходило по сценарию прошлых дней - радикалы в балаклавах блокировали перекрестки помойными баками, сваливали в кучу мусор и поджигали его. Беспорядки до сих пор продолжаются в разных точках города. По данным испанских СМИ, полицейские уже применили слезоточивый газ. Пока сообщается о 44 пострадавших в течение дня в Каталонии, однако, вероятно, данная цифра еще увеличится. Также говорится о 10 задержанных в Барселоне. Власти Испании информировали, что из-за забастовки в аэропорту Барселоны были отменены около 60 рейсов.

Различные акции протеста проходят в Каталонии с понедельника. Они начались после того, как Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года: их приговорили к тюремным срокам до 13 лет. В понедельник, вторник, среду и четверг демонстрации перерастали в беспорядки. Однако стражи порядка изначально полагали, что пик придется на вечер пятницы, и готовились к этому.

Закрытие Саграда Фамилия

Из-за акции протеста в центре города в середине дня было принято решение закрыть для посещения храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) - одну из главных достопримечательностей Барселоны. В Twitter собора отметили: "Из-за того, что группа протестующих в настоящее время находится перед храмом и блокирует вход, мы не можем гарантировать, что гости смогут его посетить".

По данным местных властей, в митинге у храма приняли участие около 4 тыс. человек.

Несмотря на беспорядки в каталонской столице, исполняющий обязанности главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка заверил: "Можно посещать Барселону в нормальном режиме". И.о. министра возложил ответственность за инциденты в регионе на "хорошо организованные" небольшие группы лиц.

Реакция Мадрида

Власти Испании призвали жителей региона к тому, чтобы право на проведение манифестаций в Каталонии было реализовано мирно. "Безнаказанности нет места перед лицом насильственных событий, которые мы видели в Каталонии", - заявил в пятницу исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес. По его словам, у испанского правового государства в наличии все механизмы, чтобы обеспечить верховенство закона.

"Нельзя вновь идти по пути, который привел к провалу и расколу каталонского общества", - отметил Санчес. Он подчеркнул, что в регионе проживает "много людей, которые не хотят независимости". И.о. премьера Испании также уточнил, что "у сторонников независимости есть большинство кресел в [региональном] парламенте благодаря закону о выборах", но нет поддержки большинства жителей региона.

И.о. главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка в свою очередь напомнил, что нападение на сотрудников правоохранительных органов "может караться наказанием до шести лет тюрьмы".

Король Испании Филипп VI выступил в пятницу на вручении премии принцессы Астурийской в Овьедо. К речи монарха было приковано особое внимание местных СМИ в ожидании реакции на ситуацию в Каталонии. Тем не менее глава государства не стал упоминать ситуацию в регионе вовсе.

Каталонский кризис

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства. Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.