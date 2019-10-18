Сенатор США в разговоре с курдским командующим выразил поддержку Конгресса США курдам

ТАСС, 18 октября. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм провел телефонный разговор с командующим "Силами демократической Сирии" (СДС) генералом Мазлюмом Абди, в ходе которого выразил приверженность Конгресса США защите курдов. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Twitter,

Абди в свою очередь отметил, что создание зоны безопасности может быть принято курдами, однако назвал организуемую турками буферную зону "военной оккупацией, в результате которой сотни тысяч [человек] лишаются своих жилищ". "Это этнические чистки", - заключил курдский командующий.

Грэм заявил, что разделяет опасения Абди, добавив, что "Конгресс продолжит внимательно следить за ситуацией и выражает сочувствие бедственному положению курдов".

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.