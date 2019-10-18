Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии

Сенатор США в разговоре с курдским командующим выразил поддержку Конгресса США курдам

Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны

ТАСС, 18 октября. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм провел телефонный разговор с командующим "Силами демократической Сирии" (СДС) генералом Мазлюмом Абди, в ходе которого выразил приверженность Конгресса США защите курдов. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Twitter,

Абди в свою очередь отметил, что создание зоны безопасности может быть принято курдами, однако назвал организуемую турками буферную зону "военной оккупацией, в результате которой сотни тысяч [человек] лишаются своих жилищ". "Это этнические чистки", - заключил курдский командующий.

Грэм заявил, что разделяет опасения Абди, добавив, что "Конгресс продолжит внимательно следить за ситуацией и выражает сочувствие бедственному положению курдов".

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

Теги
СШАТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Судьба новой сделки с ЕС по Brexit решится на чрезвычайном заседании парламента Британии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС