США разочарованы решением ЕС отложить переговоры с Северной Македонией и Албанией

ТАСС, 18 октября. США сожалеют, что на саммите ЕС было принято решение отложить переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в Европейский союз. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Госдепартамента.

Согласно сообщению, США поддерживают желание Северной Македонии и Албании присоединиться к ЕС. "Мы разочарованы тем, что Европейский союз не поддержал стремление каждой из стран и не начал переговоры в этот раз", - говорится в сообщении.

Госдепартамент выразил надежду, что ЕС начнет переговоры по вхождению двух стран в сообщество на следующем саммите в мае. Американское ведомство также отметило, что США останутся стратегическом партнером Северной Македонии и Албании и будут поддерживать страны в развитии экономики, их борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли после длительных обсуждений на саммите ЕС 17-18 октября решить вопрос о начале переговоров по приему в ЕС Албании и Северной Македонии. По сообщениям европейских источников, старт переговоров заблокировала Франция.