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Военная операция Турции на севере Сирии

Депутаты Нацсобрания Франции призвали приостановить членство Турции в НАТО

Французские парламентарии также потребовали принять в отношении Анкары экономические санкции

ПАРИЖ, 19 октября. /ТАСС/. Франция и Евросоюз должны ввести санкции в отношении Анкары за проводимую ею военную операцию в Сирии вплоть до приостановления членства Турции в НАТО. С таким призывом к французским властям выступила в совместном обращении группа из шести десятков депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента), в которую вошли представители восьми политических фракций. Текст их обращения опубликовала в субботу газета Le Figaro.

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"Мы глубоко возмущены военным наступлением Турции в сирийском Курдистане, а также бездействием западных демократий перед лицом этой интервенции, грубо нарушающей нормы международного права и дестабилизирующей весь регион, и без того сильно страдавший ранее. Мы призываем Францию и Евросоюз начать немедленно действовать и принять все надлежащие меры", - говорится в обращении.

Среди этих мер депутаты указывают Франции и ЕС на необходимость "инициировать процесс приостановления членства Турции в НАТО, так как ее действия ставят под удар общую безопасность". Также французские парламентарии требуют "принять в отношении Турции экономические санкции, аналогичные тем, которые были приняты против России". Кроме того, настаивают депутаты, Парижу и Брюсселю следует добиваться "прекращения всех переговоров относительно вступления Турции в ЕС, которое теперь представляется маловероятным", а также "прекращения какой-либо финансовой помощи" этой стране.

ЕС и Франция, считают депутаты, обязаны приложить все необходимые усилия к тому, чтобы "как можно быстрее добиться прекращения ведения Турцией ее агрессорской войны". "Необходимо защитить наших курдских союзников, которые уже заплатили высокую цену, сражаясь совместно с нами", - подчеркивают представители различных французских политических партий. "У нас существует моральный долг перед курдскими бойцами, этими отважными женщинами и мужчинами, которые гибли тысячами ради того, чтобы защитить нас. И которых турецкий президент осмеливается бесстыдно называть террористами, тогда как сам покровительствует всевозможным исламистским группировкам, а также сирийским джихадистам", - подчеркивают представители нижней палаты парламента.

Они призывают Францию "возглавить инициативу европейской помощи, которая сделает честь Евросоюзу и покажет всем, что он еще способен творить историю, защищать как свои стратегические интересы, так и своих союзников".

Теги
ТурцияФранцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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