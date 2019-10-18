Главы Комитета начальников штабов ВС США и Генштаба Турции обсудили ситуацию в Сирии

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли в пятницу провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС Турции генералом Яшаром Гюлером, в ходе которого стороны обсудили достигнутые Вашингтоном и Анкарой договоренности по Сирии. Об этом сообщила пресс-служба КНШ.

Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

Война как "Источник мира".

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

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По ее информации, Милли и Гюлер "обсудили соглашение о прекращении огня и ситуацию с безопасностью в Сирии". Как отмечает пресс-служба КНШ, США высоко ценят "стратегические двусторонние отношения с Турцией".

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.