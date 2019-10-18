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Начало процедуры импичмента Трампа

Минэнерго США отказалось предоставить демократам документы в рамках процедуры импичмента

Ведомство указало, что в запрашиваемых документах содержится конфиденциальная информация

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Министерство энергетики США отказалось предоставить демократам из Палаты представителей Конгресса документы, которые были запрошены ими в связи с расследованием, проводимым в рамках процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа. Это следует из письма, направленного ведомством законодателям. Документ опубликовала газета Politico.

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Свой отказ ведомство аргументировало в первую очередь тем, что Палата представителей полного состава так и не провела голосование по процедуре импичмента, а также тем, что в запрашиваемых документах содержится конфиденциальная информация. "Даже если расследование было бы законным образом санкционировано, большая часть информации, запрашиваемой в повестке, состоит из конфиденциальных сообщений исполнительной ветви власти, которые потенциально находятся под защитой привилегий исполнительной власти", - говорится в письме. При этом в документе подчеркивается, что министерство "по-прежнему привержено работе с Конгрессом по вопросам", затрагивающим общие интересы.

Соответствующая повестка была направлена ведомству 10 октября. Конгрессмены требовали предоставить необходимые документы до 18 октября.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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