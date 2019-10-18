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Начало процедуры импичмента Трампа

CNN: Джулиани в январе добивался выдачи визы в США экс-генпрокурору Украины

Виктор Шокин был инициатором расследования в отношении газовой компании Burisma

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил в Конгрессе, что адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани просил Госдепартамент и Белый дом о выдаче визы бывшему генпрокурору Украины Виктору Шокину. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник.

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По данным источника телекомпании, Джулиани в январе добивался выдачи въездной визы в США для Шокина, который был инициатором расследования в отношении газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер. Шокин находился на посту генпрокурора Украины с февраля 2015 года по март 2016 года. Ранее японский телеканал NHK опубликовал интервью с Юрием Севруком, который временно занимал должность генпрокурора после отставки Шокина. Севрук утверждает, что Байден во время поездки на Украину в декабре 2015 года лично просил тогдашнего украинского президента Петра Порошенко отправить Шокина в отставку.

CNN подчеркивает, что Джулиани изначально добивался выдачи визы, обратившись в Госдеп. Однако, получив отказ, он обратился с запросом непосредственно в администрацию президента США. В Белом доме его просьбу также не удовлетворили.

Теги
УкраинаСШАПорошенко, Петр АлексеевичБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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