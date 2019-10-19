Конгрессмены США пытаются не дать Трампу провести саммит G7 на своем курорте во Флориде

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Члены Палаты представителей Конгресса США Лоис Фрэнкел (демократ от штата Флорида), Бенни Топмсон (демократ от штата Миссисипи) и Стив Коэн (демократ от штата Теннесси) внесли в Конгресс законопроект, призванный запретить выделение федеральных средств на проведение саммита Группы семи на принадлежащем американскому лидеру Дональду Трампу курорте Trump National Doral Miami в штате Флорида. Об этом сообщается на сайте Фрэнкел.

"Инициативой запрещается финансирование саммита G7, проводимого на курорте Trump National Doral Miami. Кроме этого, законопроект требует от президента предоставить Конгрессу все документы, связанные с его решением о проведении саммита G7 на [территории] принадлежащей ему собственности", - говорится в сообщении.

"Трамп не стыдится своей коррупции. Он злоупотребляет полномочиями президента и нарушает закон, направляя миллионы долларов американских и иностранных средств на свои семейные предприятия, проводя важную встречу мировых лидеров на своем курорте", - приводятся в сообщении слова Фрэнкел.

О том, что саммит пройдет 10-12 июня следующего года на курорте Trump National Doral Miami, объявил в четверг исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.

В начале сентября демократы в Палате представителей Конгресса США начали расследование в связи с предполагаемыми попытками Трампа использовать служебное положение в целях личного обогащения за счет проведения официальных мероприятий на принадлежащих ему курортах. По мнению конгрессменов, конфликт интересов в случае проведения саммита на курорте Трампа будет состоять в том, что президент США получит материальную выгоду от того, что иностранные государства оплатят размещение своих делегаций. Кроме того, принадлежащие главе Белого дома компании в этом случае могут также получить средства от федерального правительства и властей штата.