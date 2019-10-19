WP: дипсотрудник США поднимал вопрос о работе сына Байдена на Украине еще в 2015 году

ТАСС, 19 октября. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что еще в 2015 году высказывал опасения по поводу участия сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в деятельности украинской энергетической компании, однако тогда к его замечанию никто не прислушался. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом слушания в рамках процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу.

По ее данным, во вторник во время дачи показаний Кент заявил, что был обеспокоен деятельностью Хантера Байдена в украинской газодобывающей компании Burisma. Он считал, что вхождение Байдена-младшего в состав правления компании может создать конфликт интересов, а также представить Хантера Байдена проводником интересов своего отца на Украине. Однако Кенту не удалось обсудить этот вопрос в администрации вице-президента, так как в то время Джозеф Байден был озабочен болезнью своего другого сына, который в тот период боролся с раком.

Бывший помощник вице-президента заявил, что ранее не слышал каких-либо опасений, высказанных Кентом по поводу присутствия Хантера Байдена на Украине. "Имело ли это какое-то влияние на политику США или на то, что делали мы или украинцы? Нет <...> В общей сложности, это не имело никакого значимого эффекта", - сообщил помощник. Он также добавил, что, несмотря на трудности, которые испытывал вице-президент во время болезни сына, он постоянно был сосредоточен на работе.