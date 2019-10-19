Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Начало процедуры импичмента Трампа

WP: дипсотрудник США поднимал вопрос о работе сына Байдена на Украине еще в 2015 году

Джордж Кент считал, что вхождение Байдена-младшего в состав правления компании Burisma может создать конфликт интересов

ТАСС, 19 октября. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что еще в 2015 году высказывал опасения по поводу участия сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в деятельности украинской энергетической компании, однако тогда к его замечанию никто не прислушался. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом слушания в рамках процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу.

На эту тему
"Дело Burismа". Как украинская компания оказалась в центре политического скандала в США

По ее данным, во вторник во время дачи показаний Кент заявил, что был обеспокоен деятельностью Хантера Байдена в украинской газодобывающей компании Burisma. Он считал, что вхождение Байдена-младшего в состав правления компании может создать конфликт интересов, а также представить Хантера Байдена проводником интересов своего отца на Украине. Однако Кенту не удалось обсудить этот вопрос в администрации вице-президента, так как в то время Джозеф Байден был озабочен болезнью своего другого сына, который в тот период боролся с раком.

Бывший помощник вице-президента заявил, что ранее не слышал каких-либо опасений, высказанных Кентом по поводу присутствия Хантера Байдена на Украине. "Имело ли это какое-то влияние на политику США или на то, что делали мы или украинцы? Нет <...> В общей сложности, это не имело никакого значимого эффекта", - сообщил помощник. Он также добавил, что, несмотря на трудности, которые испытывал вице-президент во время болезни сына, он постоянно был сосредоточен на работе.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
Реклама на ТАСС
Приговор организаторам референдума в Каталонии
El Pais: в ходе акций протеста в Каталонии пострадали порядка 90 человек
По предварительным данным, в Барселоне задержали более 30 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС