Лидер республиканцев в Сенате назвал вывод войск США из Сирии стратегической ошибкой

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл считает "серьезной стратегической ошибкой" решение президента Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии. Об этом законодатель написал в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

"Вывод войск США из Сирии - это серьезная стратегическая ошибка", - пишет сенатор. "К сожалению, недавно объявленный вывод войск может стать повторением безрассудного вывода [военных] из Ирака администрацией [предыдущего президента США Барака] Обамы, который в первую очередь поспособствовал подъему ИГ [террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ]", - отметил Макконнелл.

"Даже если пятидневное прекращение огня, объявленное в четверг, будет соблюдаться, события последней недели отбросили назад кампанию США против ИГ и других террористов. Наше отступление, если его не остановить, побудит жестокий режим [президента Сирии Башара Асада] в Сирии и его иранских сторонников расширить свое влияние. Также мы игнорируем попытки России усилить свое все более доминирующее положение в Сирии", - утверждает сенатор.

По мнению Макконнелла, США должны "ограничить турецкое вторжение и поощрять соблюдение режима прекращения огня", а также "создавать условия для повторного ввода войск США и отдаления Турции от России и ее [Турции] возвращения в сообщество [стран] НАТО".