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Трамп пригрозил CNN судебным иском за клевету в свой адрес

В письме президенту телекомпании указывается, что никогда в истории США президент не подвергался такому постоянному потоку несправедливых, безосновательных и незаконных нападок

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригрозил телекомпании CNN судебным иском за "несправедливое, безосновательное, неэтичное и незаконное" освещение его деятельности. Соответствующее письмо направил президенту телекомпании Джеффри Цукеру один из адвокатов Трампа Чарльз Хардер, текст документа приводит в пятницу телеканал Fox News.

"Никогда в истории этой страны президент не подвергался такому постоянному потоку несправедливых, безосновательных, неэтичных и незаконных нападок со стороны так называемых мейнстримных новостей, как в нынешней ситуации", - указал юрист американского лидера. По его словам, Трамп намерен подать судебный иск с целью взыскать возмещение ущерба в максимально возможном по закону размере.

"Прошу вас связаться... с целью обсудить возможные способы решения данного вопроса, которые могут повлечь за собой частичную выплату ущерба, а также любые другие законные меры, соответствующие серьезности сложившейся ситуации", - подчеркнул он. В телекомпании CNN представителю Fox News заявили, что данное письмо является "ни чем иным, как отчаянной попыткой рекламы, и не заслуживает какого-либо ответа".

Теги
СШАТрамп, Дональд
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