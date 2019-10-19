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СМИ: правительство Судана и оппозиция подписали дорожную карту переговоров

Как сообщает издание Sudan Tribune, документ определил три сферы для дальнейших консультаций: политика, меры безопасности и гуманитарные вопросы

ПРЕТОРИЯ, 19 октября. /ТАСС/. Правительство Судана и возглавляемая Абдель Азизом аль-Хелу Народно-освободительное движение Судана - Север (НОДС-С) подписали в столице Южного Судана Джубе дорожную карту для предстоящих переговоров. Об этом сообщило в субботу издание Sudan Tribune.

"Документ определил три сферы для дальнейших консультаций: политика, меры безопасности и гуманитарные вопросы", - указывает новостной портал. Обсуждение между двумя делегациями будет ограничено конфликтом в двух провинциях Судана: Голубом Ниле и Южном Кордофане.

Свои подписи под соглашением поставили возглавляющий правительственную делегацию член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин Каббаши и Амар Амум от НОДС-С.

"Подлинная воля к диалогу со стороны правительства и глубокое понимание природы проблем Судана способствовали нынешнему прорыву", - заявил член Суверенного совета Судана Мухаммед Хасан аль-Таиши, который входит в официальную делегацию Хартума.

Нынешняя серия переговоров суданского правительства с группами оппозиции началась в Джубе 14 октября. С тех пор прошло несколько туров консультаций, которые проходили в непростой атмосфере взаимного недоверия, отмечает южноафриканская радиостанция Эс-эй-би-си.

Теги
СуданЮжный Судан
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