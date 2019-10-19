Британские депутаты 19 октября проголосуют по поправке об отсрочке Brexit

ЛОНДОН, 19 октября. /ТАСС/. Депутаты Палаты общин британского парламента в субботу проголосуют по поправке, предполагающей, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если позднее законодатели утвердят проект соглашения между Лондоном и Брюсселем об условиях "развода". О том, что соответствующая поправка была отобрана для голосования заявил в ходе транслирующегося в прямом эфире заседания палаты ее спикер Джон Беркоу.

"Я отобрал для голосования поправку, внесенную сэром Оливером Летвином", - сказал Беркоу.

Поправка бывшего депутата-консерватора к предложению правительства утвердить сделку с Брюсселем предполагает, что Brexit должен быть отсрочен на три месяца при любом исходе голосования по сделке. Летвин и его сторонники опасаются неожиданностей, которые могут привести к тому, что Великобритания покинет ЕС без сделки, не успев принять все необходимые для осуществления "развода" законы до 31 октября.

Ранее телеканал Sky News, ссылаясь на источники в британском правительстве, сообщил о том, что правительство попытается отменить субботнее голосование по сделке и перенести его на понедельник, если поправка Летвина будет принята. Тем не менее этим планам способен помешать спикер Беркоу.

В ходе экстренного субботнего заседания парламента депутаты Палаты общин должны будут провести дебаты по предлагаемому Джонсоном проекту соглашения с Брюсселем, который был утвержден на саммите ЕС 17 октября, но требует одобрения британского парламента. К предложению Джонсона могут быть приняты поправки, в том числе межпартийная поправка Летвина, имеющая большую поддержку в палате.

Голосование непосредственно по проекту сделки ожидается в 14:30 (16:30 мск), однако может состояться на несколько часов позже, если обсуждение поправок затянется.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин трижды отклоняли проект предыдущего соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна должна покинуть Евросоюз 31 октября со сделкой или без нее.