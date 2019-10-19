Турция обвинила курдские формирования в нарушении режима прекращения огня в Сирии

АНКАРА, 19 октября. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Турции выступило в субботу с обвинением курдских формирований "Силы народной самообороны" в нарушении режима прекращения огня на северо-востоке Сирии, о котором ранее договорились Анкара и Вашингтон.

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"За последние 36 часов террористы из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны" осуществили 14 обстрелов, 12 из которых были совершены в районе Рас-эль-Айна, один в районе Телль-Абъяд и один в районе Телль-Тамер", - говорится в распространенном коммюнике.

Между тем в оборонном ведомстве сообщили, что сотрудничество с США для поддержания достигнутого соглашения продолжится.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.