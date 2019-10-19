СМИ: Генпрокуратура Украины уволила трех следователей, занимавшихся делами "майдана"

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины уволила трех следователей управления специальных расследований, которое занимается делами "майдана". Об этом сообщило в субботу "Общественное радио", ссылаясь на прокурора департамента ведомства Алексея Донского.

По его словам, по процедуре сокращения уволили Юрия Бесчастного, Андрея Демьяненко и Виталия Тарасюка. При этом, уточнил прокурор, следователи подали заявления на согласие на переаттестацию в произвольной форме, поскольку не соглашались с новой формой.

По данным СМИ, прокуроров для прохождения переаттестации обязывали подписать согласие на признание любой, даже анонимной жалобы без ее официального подтверждения. Переаттестация связана с тем, что после подписания закона о реформе прокуратуры сотрудникам управления спецрасследований предложили перейти в Государственное бюро расследований. С 20 ноября Генпрокуратура Украины окончательно теряет функцию следствия.

Реформирование органов прокуратуры

19 сентября Верховная рада поддержала в целом законопроект о реформировании органов прокуратуры. Реформа заключается в проведении переаттестации прокуроров и создании на базе действующей структуры офиса генерального прокурора, областных и окружных прокуратур. Вместе с тем предлагается ликвидировать военные прокуратуры, но наделить генпрокурора правом в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры. Помимо переаттестации прокуроров документом также предусмотрено уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс. до 10 тыс. человек.

События на "майдане"

Во время беспорядков в центре украинской столицы 20 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь из снайперского оружия по участникам "майдана" и по сотрудникам правоохранительных органов. В результате, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния 18-20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения. По данным МВД, в период с 21 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года пострадали более тысячи представителей правоохранительных органов, однако украинская прокуратура эти факты не расследует.

При этом в преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили сотрудников спецподразделения "Беркут".