СМИ: Япония может направить два военных корабля в Ормузский пролив

ТОКИО, 19 октября. /ТАСС/. Правительство Японии в настоящее время рассматривает возможность отправки двух кораблей Сил самообороны страны в Ормузский пролив. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

По данным правительственного источника агентства, один корабль должен будет заниматься сбором информации, а второй осуществлять его прикрытие. Корабль сопровождения, в частности, должен будет защищать головное судно от возможных атак пиратов.

Накануне генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга объявил, что премьер-министр страны Синдзо Абэ дал распоряжение всесторонне рассмотреть вопрос отправки японского военного контингента в Ормузский пролив. По данным японских СМИ, окончательное решение по этому вопросу будет принято до конца этого года.

Ситуация в зоне Персидского залива обострилась 19 июля, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был арестован "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден в порт для проверки. Госдепартамент США объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. О своем намерении вступить в коалицию заявили Австралия, Бахрейн, Великобритания, Саудовская Аравия и ОАЭ.