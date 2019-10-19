Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Япония может направить два военных корабля в Ормузский пролив

По данным агентства Kyodo, один корабль должен будет заниматься сбором информации, а второй осуществлять его прикрытие

ТОКИО, 19 октября. /ТАСС/. Правительство Японии в настоящее время рассматривает возможность отправки двух кораблей Сил самообороны страны в Ормузский пролив. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

По данным правительственного источника агентства, один корабль должен будет заниматься сбором информации, а второй осуществлять его прикрытие. Корабль сопровождения, в частности, должен будет защищать головное судно от возможных атак пиратов.

Накануне генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга объявил, что премьер-министр страны Синдзо Абэ дал распоряжение всесторонне рассмотреть вопрос отправки японского военного контингента в Ормузский пролив. По данным японских СМИ, окончательное решение по этому вопросу будет принято до конца этого года.

Ситуация в зоне Персидского залива обострилась 19 июля, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был арестован "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден в порт для проверки. Госдепартамент США объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. О своем намерении вступить в коалицию заявили Австралия, Бахрейн, Великобритания, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Теги
ЯпонияАбэ, Синдзо
Реклама на ТАСС
Медведев и Вучич принимают участие в параде в честь 75-летия освобождения Белграда
В смотре участвуют свыше 2,4 тыс. военнослужащих, 100 боевых машин и систем, 25 вертолетов и самолетов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС